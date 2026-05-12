В Электростали 16 мая проведут день диспансеризации

День диспансеризации пройдет 16 мая в Электростальской больнице в Подмосковье. Жители смогут бесплатно пройти комплекс обследований с 08:00 до 12:00 в поликлинике на улице Пушкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Единый день диспансеризации даст возможность жителям проверить состояние здоровья и своевременно выявить возможные заболевания. Обследование направлено на раннюю диагностику и профилактику серьезных недугов, а также на получение индивидуальных рекомендаций по сохранению здоровья.

В программу входят общий анализ крови, проверка уровня сахара и холестерина, электрокардиограмма, флюорография и осмотр врача-терапевта. По итогам приема специалисты дадут консультации и при необходимости направят на дополнительное обследование.

Диспансеризация пройдет в первой половине дня — с 08:00 до 12:00 — в поликлинике Электростальской больницы по адресу: ул. Пушкина, д. 3. Записаться можно в регистратуре поликлиники, на региональном портале госуслуг или по телефону 122. В день обследования необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС Московской области и СНИЛС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.