В Екатеринбурге не хватает до 40 врачей скорой помощи

В Екатеринбурге сохраняется дефицит врачей скорой помощи, ежегодно регистрируют около 20 нападений на медиков. Об этом сообщил главный специалист по скорой медпомощи Минздрава Свердловской области Евгений Рузанов, передает ОТВ-Екатеринбург .

По словам Евгения Рузанова, фельдшерами и медсестрами бригады укомплектованы, а потребность во врачах остается. Сейчас на станции скорой помощи в Екатеринбурге работают не более 200 врачей, и их число сокращается из-за выхода на пенсию. Дополнительно требуется около 30–40 специалистов.

«Фельдшерами и медсестрами существующие бригады укомплектованы. Потребность есть, но я не назвал бы его критичным. Хуже ситуация обстоит с врачебным персоналом. В Екатеринбурге на станции скорой помощи работает не более 200 врачей и эта цифра сокращается, люди уходят на пенсию. Порядка 30-40 врачей мы спокойно можем принять на работу», — рассказал он.

Специалист отметил, что молодых специалистов отпугивает высокая психологическая нагрузка и вопросы безопасности.

«Такую разноплановую работу далеко не все могут переживать психологически, эмоционально. Это специалисты, у которых решения в голове создаются мгновенно, они не боятся их принимать. Поколение поменялось, менталитет поменялся, зарплата, конечно, играет роль для людей, но не только. Молодые специалисты еще ценят безопасность — и юридическую, и физическую», — пояснил он.

В Екатеринбурге фиксируют в среднем около 20 нападений на бригады в год. В 2025 году их число немного снизилось. Рузанов поддержал инициативу приравнять работников скорой помощи к правоохранителям, чтобы ужесточить ответственность за нападения.

