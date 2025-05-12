В Домодедове стартовал курс лекций для участников «Активного долголетия»

В Домодедове прошла первая встреча в рамках проекта «Активное долголетие», посвященная профилактике хронической сердечной недостаточности. Занятие провели специалисты Домодедовской больницы в стенах МФЦ. Слушателями стали участники проекта «Активное долголетие» — люди, которым важно не только сохранять здоровье, но и углублять знания о его поддержании. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Лекцию провела заведующая отделением профилактики Домодедовской больницы Юлия Капустянская. Она рассказала о симптомах сердечной недостаточности, причинах ее возникновения и возможных мерах контроля.

«Самый главный призыв — своевременное обращение за медицинской помощью, если есть отклонение в состоянии здоровья», — подчеркнула заместитель главврача Домодедовской больницы по амбулаторно-поликлинической помощи Марина Малина.

Особое внимание было уделено тому, что сердечная недостаточность — не только возрастное заболевание. Оно может развиться у людей любого возраста, и важно своевременно реагировать на тревожные сигналы организма.

Заместитель директора Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Домодедовский» Ольга Новикова рассказала о планах по развитию просветительской работы.

«Мы сегодня открываем школу здоровья и «Активного долголетия». Сегодня будет запущен курс таких лекций, встреч, и мы будем ориентировать наше население и «Активное долголетие» на здоровый образ жизни», — отметила Новикова.

Образовательные встречи в рамках «Школы здоровья» теперь будут проходить ежемесячно. В их рамках специалисты будут рассказывать о самых разных темах — от профилактики ожирения и диабета до поддержки психоэмоционального состояния, объединяя жителей всех возрастов вокруг главной ценности — здоровья.

Чтобы стать участником проекта, необходимо отправить заявку на портале «Активного долголетия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.