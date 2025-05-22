В Дмитровскую больницу поступил новый передвижной маммографический комплекс

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» Дмитровская больница получила новый передвижной медицинский комплекс, оснащенный современным маммографом. Аппарат нового поколения обеспечивает высокую точность диагностики при минимальной лучевой нагрузке, что делает обследование безопасным и комфортным для пациенток. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Рак молочной железы остается одним из самых распространенных онкологических заболеваний среди женщин. Ранняя диагностика критически важна для успешного лечения, однако не у всех жительниц округа есть возможность регулярно посещать стационарные медицинские учреждения. Новый мобильный комплекс решает эту проблему: теперь пройти обследование можно будет в шаговой доступности от дома.

«Это серьезный шаг в повышении доступности медицинской помощи. Женщины смогут пройти диагностику быстро и без лишних затрат времени. Кроме того, руководство больницы планирует организовать выезды мобильного маммографа на крупные предприятия и в учебные заведения, чтобы сотрудники и студенты могли обследоваться без отрыва от работы или учебы», — прокомментировал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Передвижной маммограф будет работать в единой системе с уже действующими мобильными комплексами — фельдшерско-акушерским пунктом и флюорографом. Это позволит охватить максимальное количество жителей округа, включая отдаленные населенные пункты.

График выездов мобильного комплекса будет заранее публиковаться в официальных соцсетях Дмитровской больницы.

В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Андрея Воробьева в Дмитровском округе уже введены в эксплуатацию: 2 цифровых маммографа в Яхромской и Синьковской поликлиниках, 3 цифровых рентген-аппарата в Рогачевском, Деденевском поликлинических отделениях и Синьковской поликлинике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.