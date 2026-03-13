В Дмитровском округе мобильный маммограф провел 1 315 исследований

сегодня в 16:37

Мобильный медицинский комплекс с маммографом, полученный Дмитровской больницей в мае 2025 года, за восемь месяцев совершил 124 выезда и провел 1315 обследований жительниц округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Передвижной комплекс поступил в больницу в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он размещен в специально оборудованном автомобиле и оснащен современным цифровым маммографом, рабочим местом специалиста и системой обработки и хранения медицинских изображений.

Главное преимущество комплекса — мобильность. Автомобиль с высокой проходимостью выезжает в отдаленные населенные пункты Дмитровского округа, включая небольшие села и деревни. За восемь месяцев работы медики выполнили 124 выезда и провели 1315 исследований.

Своевременная диагностика позволяет выявлять заболевания молочной железы, в том числе онкологические, на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.

«Наша задача — сделать так, чтобы жители даже самых небольших населенных пунктов чувствовали заботу о своем здоровье. Передвижные комплексы позволяют обеспечить доступ к качественной диагностике для всех жителей независимо от места проживания», — подчеркнул глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

График работы мобильного маммографа размещен в канале больницы в мессенджере MAX: https://max.ru/id5007109990_gos. Дополнительную информацию можно уточнить у фельдшера ближайшего медпункта.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.