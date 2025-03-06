В детской поликлинике Долгопрудного открыл прием новый педиатр

На днях к работе в детской поликлинике Долгопрудного приступил к работе новый участковый врач. Молодой специалист Алина Филатова — квалифицированный педиатр, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году она окончила Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко, а затем курсы повышения квалификации по программе «Актуальные вопросы педиатрии».

Алина Юрьевна будет лечить маленьких пациентов, проживающих в домах по Лихачевскому проспекту и проспекту Ракетостроителей, и других юных жителей города.

Желаем Алине Юрьевне профессиональных успехов, уважения и симпатии детей и родителей.

В детской поликлинике (улица Академика Лаврентьева, дом 6) в настоящее время работает 15 участковых педиатров.

Записаться к врачам можно на региональном портале «Госуслуги», в инфомате или по телефону колл-центра 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что работа педиатров очень важна.

«Нам нужно давать вам больше квартир, нам нужно больше поддерживать врачей. Нам нужно все делать для того, чтобы уважение к врачу, престиж (профессии — ред.) обязательно присутствовал в практике и в самом маленьком ФАПе, и в городской поликлинике», — сказал глава региона.