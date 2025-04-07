В детской больнице Подольска начнут проводить реабилитацию травмированных детей

В Подольской детской больнице в Бородино за три года открыли более 10 новых отделений, скоро начнут проводить медицинскую реабилитацию после травматологических состояний и готовят документы по направлению челюстно-лицевой хирургии. Об этом рассказало руководство медучреждения в ходе посещения больницы главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым с зампредседателя правительства Московской области — министром здравоохранения Московской области Максимом Забелиным. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2020 году в больнице организовали помощь детям с COVID-19. За последние три года открыли более 10 новых отделений, в том числе хирургию, урологию, травматологию, лор, реанимацию и гематологию. Создали хирургический стационар с пятью операционными, травматологическим пунктом, рентген-кабинетом и другими диагностическими блоками. Получена лицензия на медицинскую реабилитацию после травматологических состояний. В планах — получение документа по челюстно-лицевой хирургии.

«Посмотрели, как организована работа стационара и какие условия созданы для маленьких пациентов, пообщались с ребятами, которые находятся на лечении. Развитие этого объекта здравоохранения важно как для Подольска, так и для всего Подмосковья. Здесь получают современную и качественную медицинскую помощь не только подольчане, но и юные жители соседних округов. Подольская детская больница сегодня не просто медучреждение, а мощный медицинский центр региона. И мы продолжим развивать его», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.