В больницу округа Пушкинский поступило новое оборудование

В неврологическое отделение Пушкинской больницы поступило устройство для диагностики функций равновесия. Стабилотренажер используется в неврологии, восстановительной и спортивной медицине, ортопедии и травматологии, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Стабилометрия — это характеристика баланса тела — применяется в нашем случае как индикатор функционального состояния нервной системы. Оборудование приобретено по программе „Здравоохранение Подмосковья“, — уточняет заведующая отделением неврологии Пушкинской клинической больницы Елена Чуракова.

Пациенты проходят диагностику в игровой форме. Зачастую при помощи медиков, которые помогают понять, куда наклониться и как повернуться, чтобы поймать на экране тарелку или виртуальным ртом откусить яблоко. Такая стабилоплатформа — один из самых эффективных тренажеров для восстановления равновесия. Подобное оборудование есть и в отделении медицинской реабилитации в стационаре № 3 поселка Ашукино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.