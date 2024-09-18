В больнице Звенигорода открылась операционная с ангиографическим комплексом

В хирургическом корпусе стационарного отделения звенигородской горбольницы № 45 начала работать новая операционная, в которой установлен современный ангиографический комплекс производства SIEMENS, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

«Раньше ангиограф функционировал в другом подразделении Одинцовской областной больницы — сейчас корпус на улице Маршала Жукова закрыт на капитальный ремонт. Новая операционная начнет работу с понедельника, 16 сентября. Если в Одинцове поток пациентов составлял 6-8 человек в день, то в звенигородском отделении будут оказывать помощь большему количеству людей», — рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Благодаря новому оборудованию врачи смогут разделить потоки экстренных и плановых пациентов, а также увеличить количество проводимых в больнице операций на сосудах.

На начальном этапе планируется выполнять оперативные вмешательства для больных кардиологического профиля в плановом порядке — коронароангиографию и стентирование сосудов сердца. Кроме того, планируется проводить оперативные вмешательства для пациентов, поступающих по скорой медицинской помощи в отделения хирургического, гинекологического и нейрохирургического профиля.

К концу 2025 года на базе Одинцовской областной больницы в Перхушково создадут стационар регионального сосудистого центра. В новом медучреждении также будет оказываться помощь больным с острым коронарным синдромом и с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Ангиографический комплекс позволит врачам проводить операции и диагностические исследования пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе инфарктами, инсультами, ишемией конечностей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.