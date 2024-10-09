В больнице Щелкова 12 октября состоится день здорового сердца

В Щелковской больнице 12 октября состоится день открытых дверей. Для участия в этом мероприятии обязательна предварительная запись. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках дня открытых дверей в обособленном подразделении имени Гольца во Фрязино пройдут бесплатные приемы двух врачей-кардиологов. Перед посещением врача всем желающим предложат пройти ЭКГ в кабинете № 203. В случае необходимости и по назначению врача возможна сдача крови.

«Мы продолжаем практику проведения дней открытых дверей в нашей больнице. Это отличная возможность для жителей познакомиться с нашими врачами, оценить уровень нашей поликлиники и оборудования, а также проверить свое здоровье в выходной день. В прошлую субботу, в день здоровой почки, мы приняли более 80 пациентов. Мы видим, что эта акция пользуется большой популярностью», — делится главный врач Щелковской больницы Николай Красиков.

Прием будет проходить с 8:00 до 14:00 во взрослой поликлинике по адресу: ул. Московская, дом № 7, к. 1. Записаться на прием можно по телефону: 8 (496) 255-40-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.