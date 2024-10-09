В больнице Лобни приступил к работе новый врач-терапевт

Доктор окончил Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело» и продолжил обучение в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова как врач сердечно-сосудистый хирург.

«В Лобненской больнице хорошие условия работы. Коллектив очень дружный, и коллеги всегда готовы помочь, что особенно важно для молодых специалистов», — отметил Гаджимурат.

Записаться на прием к врачу-терапевту можно через «Госуслуги», на региональном портале медицинских услуг, через кол-центр 122 или инфомат. Врач принимает в лобненской городской поликлинике № 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.