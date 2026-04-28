В больнице Клина врачи удалили опухоль яичника размером 23 см

Операцию по удалению злокачественной опухоли яичника провели 59-летней пациентке в Клинской больнице Подмосковья. Врачи выполнили расширенную гистерэктомию и полностью удалили опухолево-измененный левый яичник, пациентка выписана с улучшением состояния, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Операция длилась два часа. Несмотря на крупные размеры новообразования — 23 на 10 см — и его неправильную форму, бригада под руководством онколога Марии Недковой выполнила весь необходимый объем операций.

Пациентке провели расширенную гистерэктомию лапаротомическим доступом. Врачи удалили матку, верхнюю треть влагалища, придатки, околоматочную клетчатку и региональные лимфатические узлы. Такой подход считается золотым стандартом при распространенных формах рака яичников и позволяет максимально радикально устранить опухолевый очаг и возможные пути метастазирования.

Интраоперационных осложнений удалось избежать. В настоящее время женщина находится под амбулаторным наблюдением онколога.

«Своевременная диагностика и правильно выбранная хирургическая тактика — ключ к успешному лечению онкологических заболеваний. В данном случае благодаря профессионализму наших хирургов и грамотной работе всей операционной бригады пациентка получила необходимую помощь в полном объеме. Мы желаем ей скорейшего выздоровления», — прокомментировал заведующий онкологическим отделением Андрей Титов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.