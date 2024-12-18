В больнице Чехова новый заведующий реанимационным отделением

Специалист окончил Волгоградский медицинский государственный университет и прошёл интернатуру по специальности «анестезиология и реанимация». Дополнительно он получил образование в ординатуре Уфимского медуниверситета, где изучал профиль «хирургия».

На прошлой неделе врач приступил к выполнению своих обязанностей. «Коллектив Чеховской больницы принял меня очень тепло, и это приятно. Будем трудиться плечом к плечу. Все мои знания, силы, как в физическом, так и моральном плане, будут направлены на слаженную работу отделения. Хочу, чтобы наши пациенты, покидая отделение реанимации, были здоровыми и довольными», — отметил Мовлади Межиев.

Чеховская больница приглашает квалифицированных специалистов стать частью своего коллектива. Резюме можно отправить на электронную почту: info@chehovmed.ru или обратиться в отдел кадров по телефону: 84967235365.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.