сегодня в 14:08

В Богородском округе стартовала кампания по вакцинации против гриппа

В Богородском округе началась сезонная иммунизация населения против гриппа. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от опасного вируса и его осложнений, особенно важным в преддверии осенне-зимнего эпидемического сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для иммунизации взрослого населения применяются современные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», для детского населения — «Ультрикс Квадри». Все препараты прошли необходимые клинические испытания и соответствуют требованиям безопасности.

Прохождение вакцинации обязательно включает: предварительный осмотр врача-терапевта или педиатра, измерение температуры тела, оценку общего состояния здоровья

Записаться на прием можно:

По единому номеру 122;

По телефону кол-центра: 8 (496) 511-20-30;

Через электронную регистратуру;

Лично обратившись в регистратуру поликлиники.

Вакцинация проводится бесплатно при наличии полиса ОМС в медицинских учреждениях Ногинской областной больницы по месту жительства.

Медики напоминают, что своевременная вакцинация позволяет: снизить риск заражения гриппом на 70-90%, предотвратить развитие тяжелых осложнений, сформировать коллективный иммунитет.

Особое внимание уделяется вакцинации лиц из групп риска: детей, беременных женщин, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.