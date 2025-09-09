В Богородском округе стартовала кампания по вакцинации против гриппа
Фото - © ГБУЗ Московской области "Ногинская больница"
В Богородском округе началась сезонная иммунизация населения против гриппа. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от опасного вируса и его осложнений, особенно важным в преддверии осенне-зимнего эпидемического сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Для иммунизации взрослого населения применяются современные вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», для детского населения — «Ультрикс Квадри». Все препараты прошли необходимые клинические испытания и соответствуют требованиям безопасности.
Прохождение вакцинации обязательно включает: предварительный осмотр врача-терапевта или педиатра, измерение температуры тела, оценку общего состояния здоровья
Записаться на прием можно:
- По единому номеру 122;
- По телефону кол-центра: 8 (496) 511-20-30;
- Через электронную регистратуру;
- Лично обратившись в регистратуру поликлиники.
Вакцинация проводится бесплатно при наличии полиса ОМС в медицинских учреждениях Ногинской областной больницы по месту жительства.
Медики напоминают, что своевременная вакцинация позволяет: снизить риск заражения гриппом на 70-90%, предотвратить развитие тяжелых осложнений, сформировать коллективный иммунитет.
Особое внимание уделяется вакцинации лиц из групп риска: детей, беременных женщин, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.
«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.