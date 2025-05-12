В Балашихинской больнице приступил к работе новый старший медбрат

В филиале № 3 Балашихинской областной больницы к своим обязанностям приступил новый старший медицинский брат — Олег Пугин. За девять лет работы в здравоохранении он прошел путь от медицинского брата до управленца, совмещая практику с непрерывным профессиональным развитием. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свою профессиональную деятельность Олег Пугин начал в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Балашихинского родильного дома. Период пандемии стал серьезным испытанием для всего медперсонала — учреждение было перепрофилировано в инфекционный госпиталь, и молодой специалист работал в составе команды реанимационного отделения для взрослых пациентов.

«Я с нетерпением жду возможности столкнуться с новыми задачами, которые помогут мне развить свои навыки и расширить горизонты. Это не только увлекательно, но и способствует моему развитию как специалиста. Я благодарю руководство больницы за оказанное мне доверие», — отметил Олег Пугин.

Медбрат окончил Московский областной медицинский колледж № 3. Он получил сертификаты по направлениям «Сестринское дело в педиатрии» и «Анестезиология-реаниматология», а в 2024 году завершил обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по направлению «Государственное и муниципальное управление». В настоящее время Олег Пугин продолжает обучение в магистратуре, осваивая специальность «Организация и управление в здравоохранении».

Расширение штата медицинского персонала — одна из приоритетных задач Балашихинской больницы. С начала 2025 года к коллективу больницы присоединилось 111 новых специалистов среднего медицинского звена, что положительно сказывается на работе всех отделений и качестве обслуживания пациентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.