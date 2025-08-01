Устойчивы к выпадению: возможно ли дожить до старости с пересаженными волосами

Врач: пересаженные волосы сохраняются на всю жизнь, но требуют поддержки

Волосы из донорской зоны действительно приживаются навсегда, однако без поддерживающего лечения могут терять плотность, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«При пересадке волосы берутся из так называемой донорской зоны — обычно это затылочная часть головы, где фолликулы генетически запрограммированы на устойчивость к выпадению. Эти волосы действительно сохраняют свои свойства на новом месте и продолжают расти всю жизнь. Первые 6–12 месяцев после пересадки — критический период», — сказала Филева.

Она пояснила, что в это время новые волосы проходят фазу шокового выпадения, затем начинают постепенно отрастать. Окончательный результат оценивают только через 12–18 месяцев.

Для сохранения результата необходима пожизненная поддерживающая терапия: препараты миноксидила, мезотерапия, правильный уход. Без этого даже пересаженные волосы могут терять плотность.

«Кроме того, есть важные нюансы. Во-первых, пересадка не останавливает процесс естественного облысения в других зонах. Если у пациента продолжается андрогенетическая алопеция, через несколько лет может потребоваться дополнительная процедура для коррекции новых участков поредения», — предупредила врач.

Филева также уточнила, что с возрастом даже пересаженные волосы могут становиться тоньше, хотя и не выпадают полностью.

2 августа отмечается Международный день осведомленности об алопеции. В эту дату проводятся мероприятия, направленные на повышение информированности населения о заболевании и на поддержку людей, страдающих от выпадения волос.