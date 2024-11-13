Успешную операцию по удалению гигантской опухоли провели мытищинские хирурги

В Мытищинскую больницу была экстренно госпитализирована 45-летняя женщина с сильными болями в животе огромного размера и истощением, сообщили в пресс-службе городского округа Мытищи.

Обследование показало, что у пациентки в брюшной полости находится большая опухоль, которая росла в течение двух лет.

В ходе операции, которая длилась около часа, хирурги удалили из брюшной полости пациентки 14 литров воды и опухоль весом около 12 кг. Удалённые ткани направлены на гистологическое исследование, результаты которого определят тактику дальнейшего лечения. Сейчас женщина выписана на амбулаторное лечение.

Специалисты напоминают, что регулярное прохождение профосмотров и диспансеризации позволяет выявить различные патологии на ранней стадии.

Записаться на приём можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», чат-бот в Telegram, по телефону 8 (495) 308-13-00 или в поликлинике.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.