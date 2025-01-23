Урологическое отделение Дубненской больницы возглавил новый заведующий

В 2010 году Берик Темирешов окончил Саратовский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело». Прошел обучение в ординатуре по специальности «Урология». В 2015 г. прошел профессиональную переподготовку по специальности «Онкология». Ранее работал врачом-урологом в Областной больнице г. Саратова, онкоурологом в ММКЦ «Коммунарка» г. Москвы, где приобрел большой опыт работы, практические навыки и усовершенствовал свои профессиональные знания. Стаж работы 15 лет. Врач владеет всеми видами диагностики и хирургического лечения урологических и онкоурологических заболеваний. Выполняет как экстренные, так и плановые операции, используя технику малотравматичных эндоскопических и лапароскопических вмешательств на высоком профессиональном уровне. Под руководством Берика Темирешова урологическое отделение Дубненской больницы работает в полном составе и продолжает оказывать необходимую специализированную помощь пациентам.

«Обеспечение медучреждения врачебными кадрами является первостепенной задачей программы „Модернизация первичного звена“. Урологическое отделение нашей больницы оснащено современным оборудованием для точной диагностики и эффективного лечения. Работают два опытных врача-уролога, выполняющих широкий спектр урологических операций. Созданы комфортные условия для пребывания. Помощь оказывается круглосуточно и на высоком уровне», — поделился главный врач Игорь Давронов.

Для медработников Подмосковья доступны различные меры социальной поддержки: Компенсация за аренду квартиры, «Социальная ипотека», программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», «Приведи друга» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.