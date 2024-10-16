Уролог МОНИИАГ призвал молодых мам не замалчивать свои проблемы

Беременность крупным малышом и неоднократные роды могут изменять расположение органов малого таза у женщин, поэтому ослабление мышц, учащенное мочеиспускание и недержание — самые частые жалобы пациенток в послеродовом периоде. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«К сожалению, многие женщины думают, что эти распространенные проблемы является нормой и с ними ничего нельзя поделать. Вместо того, чтобы сразу обратиться к врачу, они запасаются гигиеническими прокладками и народными средствами, а также пользуются разными ухищрениями, чтобы скрывать свои сложности от окружающих. А между тем, неприятные проявления могут усиливаться и отражаться не только на настроении женщины, но и на всей ее дальнейшей жизни», — говорит уролог МОНИИАГ Игорь Карабач.

Врач призвал женщин при первых признаках недержания посетить врача, который проведет диагностику и определит, что стало причиной развития неприятных проявлений: недолеченный цистит, хроническая задержка мочи, смещение мочевого пузыря или опущение других органов после рождения ребенка. Как утверждает врач, при грамотном обследовании будет установлен окончательный диагноз, от которого зависит выбор тактики лечения, и это далеко не всегда будут какие-то сложные манипуляции.

Он порекомендовал женщинам приходить на осмотр урологом в кресле с наполненным мочевым пузырем, а врачу обязательно назначить ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, провести общее клиническое исследование мочи, а также посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам.

Современные возможности урогинекологии, как утверждает Игорь Карабач, позволяют в кратчайшие сроки и малоинвазивно решать любые вопросы по улучшению качества жизни женщины, а поставить запятую во фразе «скрывать нельзя лечиться» она должна только сама.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.