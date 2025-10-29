«Улыбнуться, заговорить, поднять руки»: простой тест поможет выявить инсульт

Простой тест «УЗП» помогает быстро определить инсульт. Даже при легких симптомах важно немедленно вызвать врачей и зафиксировать время начала приступа, сообщила РИАМО врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Распознать инсульт поможет простой тест „УЗП“: У — улыбнуться, З — заговорить, П — поднять руки. При поражении мозга улыбка становится асимметричной, речь — невнятной, одна рука непроизвольно опускается. Дополнительные признаки: внезапная слабость в половине тела, нарушение координации, сильная головная боль и потеря ориентации», — сказала Демьяновская.

Она добавила, что, заметив эти симптомы, нужно немедленно вызвать скорую помощь, четко описав диспетчеру все проявления.

«Пока врачи в пути, необходимо уложить человека на высокие подушки так, чтобы голова была приподнята на 30 градусов. Расстегнуть тугой воротник, открыть окно для доступа кислорода. Если появилась рвота, нужно повернуть пострадавшему голову набок, а затем очистить пальцем, обернутым тканью, ротовую полость от слизи. Ни в коем случае нельзя давать лекарства, особенно снижающие давление, так как это может усугубить состояние», — подчеркнула врач.

Демьяновская уточнила, что также нельзя позволять человеку вставать, даже если он утверждает, что чувствует себя лучше. Еще важно запомнить время начала симптомов — от этого зависит тактика лечения. При ишемическом инсульте существует терапевтическое окно до 4,5 часа, когда введение тромболитиков может полностью восстановить кровоток.

Каждый год 29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. Эта дата призывает к борьбе с серьезным заболеванием, которые назвали глобальной проблемой еще в 2004 году. Инсульт могут спровоцировать повышенное давление и холестерин, сахарный диабет, ожирение, отсутствие спорта и вредные привычки.

