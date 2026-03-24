Ученые заявили, что SARS-CoV-2 и Эбола не мутировали перед переходом к людям

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего не обнаружили значимых мутаций у SARS-CoV-2, Эболы и других вирусов перед их переходом к человеку, сообщает «Царьград» со ссылкой на журнал Cell.

Исследователи проанализировали геномы гриппа А, вирусов Эбола и Марбург, а также SARS и SARS-CoV-2. Особое внимание уделялось их состоянию непосредственно перед передачей человеку.

Филогенетический анализ не выявил необычных отборов или существенных эволюционных изменений, которые могли бы свидетельствовать о специальной адаптации к новому хозяину. Ученые ожидали обнаружить признаки таких модификаций, однако подтверждений этому не нашли.

«Наши наблюдения ставят под сомнение предположение о наличии у пандемических вирусов особых характеристик до их встречи с человеком. Подавляющее большинство вирусов изначально способны инфицировать людей и передаваться между ними, при этом ключевыми факторами риска выступают контакты человека с животными и изменения в их среде обитания», — прокомментировали авторы исследования.

Работа также подтвердила естественное происхождение SARS-CoV-2: следов лабораторной модификации в его геноме не обнаружено. Исключением стал грипп H1N1, вызвавший пандемию 1977 года. В его геноме выявили сигнатуры отбора, характерные для лабораторной адаптации, что поддерживает гипотезу о возможном случайном высвобождении.

По мнению ученых, полученные данные помогут сосредоточить профилактику на контроле зоонозных заболеваний и взаимодействии человека с дикой природой, а не на поиске редких мутаций.

