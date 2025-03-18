Учебную тренировку по эвакуации провели в онкодиспансере Подмосковья

В условиях, когда любая непредвиденная ситуация может стать угрозой для жизни и здоровья людей, регулярные тренировки по эвакуации становятся неотъемлемой частью повседневной работы медицинских учреждений. В отделении абдоминальной онкологии № 2 Московского областного онкологического диспансера прошла плановая тренировка по эвакуации, целью которой было отработать действия в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Специалисты по безопасности тщательно разработали сценарий учений, который включал в себя все возможные сценарии развития событий — от пожара до аварийных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения или водоснабжения. Особое внимание было уделено специфике отделения абдоминальной онкологии, где пациенты часто находятся в тяжелом состоянии и требуют особого подхода при эвакуации», — рассказал ведущий инженер областного онкодиспансера Вадим Шнайдер.

Мероприятие показало важность регулярных тренировок по эвакуации, как для сотрудников медицинских учреждений, так и для самих пациентов. Ведь именно такие учения позволяют не только совершенствовать навыки быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации, но и укрепляют уверенность в том, что даже в самых сложных условиях люди смогут сохранить спокойствие и действовать профессионально.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.