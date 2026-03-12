У нижегородского вейпера обнаружили рак гортани

сегодня в 12:22

Рак гортани диагностировали у вейпера в Нижнем Новгороде

Представитель регионального министерства здравоохранения Алексей Никонов в своем Telegram-канале «Бокал прессека» рассказал, что в Нижнем Новгороде у мужчины, который увлекался вейпом, диагностировали рак гортани, сообщает ИА «Время Н» .

Врач-фониатр и оториноларинголог Евгения Сыроваткина пояснила, что слизистая оболочка гортани первой принимает удар при вдыхании пара.

По ее словам, смесь пропиленгликоля, глицерина и ароматизаторов при нагревании образует токсичный «коктейль».

Глицерин в газообразном состоянии нарушает работу бронхов и может привести к пневмонии и синдрому EVALI.

Нагретые химические вещества и тяжелые металлы, как отметили медики, способствуют злокачественному перерождению клеток. «Безопасного» парения не существует, подчеркнули специалисты.

