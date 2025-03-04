Туман перед глазами: офтальмолог рассказал, как беречь зрение в сырую погоду

Врач-офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Владислав Бакеев заявил, что при резких перепадах температур и повышенной влажности, негативно влияющих на зрение, стоит давать глазам отдыхать и использовать специальный спрей для очков, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Дождь, ветер, сырость — привычные спутники Петербурга. Чтобы зрение оставалось четким при любой погоде, используйте антифог-спреи для очков — они не дают образовываться конденсату на внутренней поверхности линз», — сказал доктор.

По его словам, контактные линзы в таком климате следует выбирать с высокой кислородопроницаемостью: это позволит глазам чуть меньше уставать в течение дня.

Усугубляют ситуацию мороз и ветер: они пересушивают роговицу или раздражают слизистую. В ветреную погоду можно носить обычные очки без диоптрий, даже если зрение нормальное.