Туберкулез в подъезде: нужно ли всем жильцам срочно делать флюорографию

Срочно проходить флюорографию всем подряд жильцам подъезда, где обнаружили больного туберкулезом, не требуется — обследование показано только в отдельных случаях, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«Срочно бежать делать флюорографию всем жильцам подъезда нет необходимости. Однако это хороший повод вспомнить о важности плановой профилактики. Всем взрослым рекомендуется проходить флюорографию или рентгенографию органов грудной клетки: 1 раз в 2 года — для лиц до 30 лет», — сказала Григорьева.

Она добавила, что 1 раз в год процедура необходима для лиц старше 30 лет и для отдельных категорий граждан из групп риска (медработники, педагоги, социальные работники и др.).

«Особенно стоит задуматься о внеочередном обследовании, если у вас появились настораживающие симптомы: длительный кашель (более 3 недель), необъяснимое снижение веса, постоянная небольшая температура, слабость. В этом случае нужно не просто сделать снимок, а обратиться к терапевту для составления плана обследования», — отметила врач.

Григорьева уточнила, что современная диагностика доступна как в поликлинике по месту жительства (в рамках диспансеризации), так и в комфортных условиях частных клиник, где можно пройти комплексное обследование.

«И последнее: иногда тревога и мнительность, вызванные самой новостью, могут порождать ложные ощущения. Поэтому, следуя разумным мерам, важно сохранять спокойствие и осознанно подходить к заботе о своем здоровье», — заключила специалист.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.