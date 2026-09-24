Центры онкопомощи Подмосковья проведут бесплатный скрининг 26 сентября

Жители Подмосковья старше 18 лет смогут бесплатно пройти онкоскрининг 26 сентября с 9:00 до 14:00 в центрах амбулаторной онкологической помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В центрах амбулаторной онкологической помощи посетители смогут получить консультацию онколога, проверить кожу на наличие новообразований и пройти скрининг для оценки риска злокачественных заболеваний дыхательной и пищеварительной систем.

«Регулярная диагностика у онколога — это вклад в свое здоровье и долголетие. Раннее выявление заболеваний позволяет начать лечение на стадии, когда оно наиболее эффективно, и значительно повышает вероятность выздоровления. С начала года такой возможностью воспользовались более 5 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Женщинам в зависимости от возраста доступны цитологическое исследование, маммография или УЗИ молочных желез. Мужчины смогут пройти ПСА-тест для выявления предрасположенности к раку предстательной железы.

День открытых дверей пройдет 26 сентября с 9:00 до 14:00. Для участия нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты предыдущих обследований следует взять с собой при наличии. Адреса и контактные телефоны опубликованы на портале онкологической службы Московской области (https://onco.zdrav.mosreg.ru/news/26_sentyabrya_v_tsentrah_onkopomoschi_podmoskovya_proidet_de).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.