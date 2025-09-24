Центр крови Подмосковья подвел итоги совместного розыгрыша с ФК «Локомотив»

Московский областной центр крови совместно с одним из сильнейших футбольных клубов России «Локомотив» в рамках марафона популяризации донорства костного мозга «Пульс Подмосковья» провел среди доноров розыгрыш билетов на матч «Локомотив — Рубин». Победителями стали три человека. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно было подписаться на телеграм-каналы «Доноры Подмосковья» и футбольного клуба «Локомотив», нажать кнопку «Участвую». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы рады объявить имена трех победителей! Счастливчики получат по два билета на футбольный матч «Локомотив — Рубин», который состоится 27 сентября и смогут насладиться игрой топ-команд РПЛ на одном из самых уютных стадионов страны — «РЖД Арене». Впереди у нас новые конкурсы и подарки, поощрение успехов доноров — оставайтесь с нами, в донорском движении Подмосковья», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

ФК «Локомотив» неоднократно демонстрировал свою преданность спортивным достижениям и поддержке благотворительных инициатив. Клуб активно участвует в развитии безвозмездного донорского движения и сам является его частью. В преддверии Всемирного дня донора, ФК участвовал в выездной донорской акции центра крови Подмосковья, а в сам праздник его сотрудники — семейная пара, а также их дочь, сделали символический стартовый удар в матче. Клуб поучаствовал в донорской акции и в преддверии Всемирного дня костного мозга. Из 50 доноров 14 человек вступили в Федеральный регистр.

Клуб трижды становился чемпионом России, девятикратным обладателем Кубка страны, завоевал шесть серебряных и столько же бронзовых наград чемпионатов, трижды выиграл Суперкубок России и даже выходил в полуфинал Кубка обладателей Кубков УЕФА.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.