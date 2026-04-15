Центр крови Подмосковья объявил зеленый донорский светофор

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор по состоянию на 15 апреля 2026 года: все показатели находятся в зеленой зоне. Служба крови региона формирует запасы с учетом потребностей больниц и числа пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Зеленый уровень означает достаточный запас компонентов крови для оказания помощи пациентам. Донорская кровь необходима людям с тяжелыми травмами и ожогами, онкозаболеваниями, болезнями крови, а также новорожденным с врожденными патологиями.

«Зеленый светофор — это победа в борьбе за жизнь. Благодаря донорам врачи ежедневно помогают пациентам. Приглашаем посетить Московский областной центр крови, чтобы сохранить традицию достаточных запасов донорской крови», — отметила заведующий экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Головной центр в Москве на улице Металлургов, 37А принимает доноров ежедневно с 8:00 до 14:00. Отделения в Подольске и Орехово-Зуево работают по будням с 8:00 до 13:00, в Щелково и Воскресенске — с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00, в Наро-Фоминске — со вторника по пятницу с 8:00 до 13:00. Донором может стать совершеннолетний гражданин РФ при наличии паспорта, СНИЛС и, при необходимости, подтверждения временной регистрации. Предусмотрена компенсация на питание 1106 рублей и дополнительные дни отдыха.

Также 17 апреля с 9:00 до 12:00 пройдет выездная акция в Сергиевом Посаде по адресу: улица 1-я Рыбная, дом 3. Записаться можно на сайте донорского движения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.