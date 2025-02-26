Тройня появилась на свет в Щелковском перинатальном центре

Жительница Щелкова Анастасия Петрова родила сразу троих девочек — тройняшек назвали София, Елена и Любовь. В семье Петровых теперь семеро детей — дома новорожденных ждут три брата и сестра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Малышки появились на свет в результате кесарева сечения на 33-й неделе. Из-за преждевременного появления на свет сестры находятся под чутким присмотром врачей перинатального центра. Вес Любови на момент рождения — 1 990 граммов, Софии — 1 800. Самой маленькой оказалась Елена, ее вес всего 1 500 граммов.

«В нашем перинатальном центре произошло замечательное событие: родилась редкая дихориальная триамниотическая тройня, три здоровые девочки. Особенно стоит отметить, что одна из малышек появилась на свет в амниотическом пузыре, что является достаточно необычным явлением. Это очередное подтверждение того, что наш центр готов к решению самых необычных задач в сфере акушерства и гинекологии», — рассказал главный врач Щелковского перинатального центра Андрей Пастарнак.

Это первые тройняшки, рожденные в Щелковском перинатальном центре в этом году. Желаем Анастасии сил и терпения, а девочкам расти здоровыми и счастливыми.

В рамках национального проекта «Демография» в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». Там размещена информация о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье действует единый кол-центр «Стань мамой» — 8 (800) 550-30-03 (ежедневно с 8:00 до 20:00, звонок бесплатный).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.