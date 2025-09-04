Трихолог Галлямова опровергла массовое появление седины у поколения Z

Доктор медицинских наук, профессор и трихолог Юлия Галлямова опровергла распространенное мнение о том, что представители поколения Z массово седеют. Она отметила, что научных исследований, подтверждающих этот феномен, не существует.

Галлямова пояснила, что появление седины — это индивидуальный, генетически запрограммированный процесс, который у разных людей начинается в разном возрасте. По ее словам, заявления отдельных врачей о том, что зумеры чаще обращаются с жалобами на седину, не могут считаться объективным фактом, поскольку на такие наблюдения могут влиять социальные и психологические факторы.

«Если кто-то из врачей отметил, что зумеры чаще обращаются с сединой, то это ни о чем не говорит. Это их субъективное мнение, на которое могут повлиять другие факторы, например, социальные. Это то, что мы стали больше обращать внимание на внешность, больше стали обращать внимание на волосы, больше стали замечать эту раннюю седину, хотя я не считаю, что это какой-то биологический феномен», — пояснила Галлямова в эфире радио Sputnik.

Профессор добавила, что седина — один из естественных процессов старения, которому подвержены волосы, кожа, ногти, кости и мышцы. Она также отметила, что на скорость появления седины могут влиять внешние факторы, такие как питание, образ жизни, недосыпание, недостаток физической активности и влияние компьютеров. Однако, по словам Галлямовой, эти процессы пока недостаточно изучены, чтобы делать однозначные выводы.