Три новых автомобиля получила станция скорой помощи в Химках

Станции скорой медицинской помощи в городском округе Химки передали новые машины. На линии выйдут три современных транспортных средства, полностью укомплектованные всем необходимым, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каждая машина оснащена дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких, а также современным прибором для проведения сердечно-легочной реанимации, с помощью которого можно сделать массаж сердца. Кроме того, для удобства водителей в «скорых» установили навигаторы и камеры заднего вида.

«Улучшаем сферу здравоохранения — это одно из ключевых направлений в нашей работе. Приводим к единому стандарту поликлиники, модернизируем другие объекты. За 10 лет установили 500 единиц нового цифрового медоборудования, а также обновили автопарк — закупили 50 новых машин скорой и неотложной помощи», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Московская область выделила 77 современных машин скорой помощи, которые разъедутся по всему региону. В следующем году также панируют закупить 77 автомобилей.

«Автопарк стараемся обновлять регулярно. В Подмосковье сейчас 876 машин скорой помощи, 777 из них — класса В (экстренной помощи), 99 — класса С (реанимобили). За последние четыре года мы заменили 618 машин, в том числе 63 реанимобиля, еще 14 закупили в прошлом году. Во всех машинах устанавливаем современное оборудование и все необходимое для экстренной реанимации», — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Для сотрудников скорой помощи в регионе действует ряд мер поддержки: социальная ипотека, программы «Земский врач/Земский фельдшер», доплаты для молодых специалистов и компенсация аренды жилья. Также для привлечения кадров заключают целевые договоры с больницами и медицинскими колледжами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.