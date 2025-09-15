Тревожные сигналы: эксперт рассказал об опасности вейпов

Директор АНО «Институт демографического развития» Евгений Журавлев заявил, что среди сегодняшних подростков и молодежи с угрожающей скоростью распространяется вредная привычка курить вейпы, и они не до конца понимают масштабы опасности, сообщает RuNews24.ru .

«Самый очевидный риск — утрата репродуктивного здоровья. Это не страшилка, а медицинский факт: никотин и химические смеси напрямую влияют на половую систему и развитие организма. Через полвека мы можем столкнуться с обществом, где создание семьи и рождение детей станут редкостью», — сказал эксперт.

По его словам, запрет в данном случае не является панацеей. У значительной части юных курильщиков курение стало ежедневной привычкой, другими словами, сформировалась зависимость.

Для разрыва этого порочного круга необходима работа по нескольким направления, среди которых контроль за местами реализации вейпов и эффективная информационная работа.