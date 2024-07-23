Травматолог рассказал, как правильно копать грядки на даче

Перед началом физических работ на даче рекомендуется провести разминку и растяжку, чтобы подготовить мышцы и суставы, сообщил РИАМО врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Малыхин.

«При поднятии тяжелых предметов следует избегать резких движений, вместо этого — слегка согнуть ноги в коленях и не нагибать спину в пояснице. При выполнении однообразных и монотонных действий, таких как копание почвы или прополка грядок, нужно периодически делать перерывы, чтобы предотвратить перегрузку мышц и суставов», — сказал Малыхин.

Он добавил, что работая с острыми или тяжелыми предметами, а также при обработке почвы с использованием химических средств необходимо использовать средства защиты: прорезиненные перчатки, маски, очки и тому подобное. Чтобы избежать перегрузки, разумно разбить большие задачи на более мелкие этапы и равномерно распределить физические нагрузки на протяжении дня.

«Если есть проблемы со спиной или другие медицинские ограничения, нужно избегать подъема и переноса тяжестей, лучше использовать тележки или другие средства для перемещения грузов. Чтобы избежать перегрузок и травм, желательно не находиться длительное время в неподвижном положении, особенно в непривычных или неудобных позах», — отметил травматолог.

Малыхин резюмировал, что, если имеются какие-либо медицинские проблемы, особенно связанные с опорно-двигательным аппаратом, необходимо обратиться к специалисту за рекомендациями относительно безопасных физических нагрузок.

Во вторник в России отмечается День дачника. Считается, что для этого праздника выбрали практически середину лета, так как на дачах уже собрали первый урожай, а сами хозяева загородных домов могут насладиться хорошей погодой.