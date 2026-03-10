Токсиколог предупредил россиян об опасности сыра с плесенью

Токсиколог Сиворонов: даже небольшой кусок сыра с плесенью может быть опасен

Кузбасский токсиколог Константин Сиворонов заявил, что даже небольшой кусок сыра с плесенью может быть опасен для ряда людей, сообщает vse42.ru .

Речь идет о бри, камамбере, горгонзоле и рокфоре. По словам врача, такие сыры безопасны только для полностью здоровых взрослых. Продукт содержит кальций и фосфор, а плесень частично расщепляет белки и жиры и может подавлять рост вредных бактерий в кишечнике.

Однако в составе есть тирамин — вещество, которое сужает сосуды и резко повышает давление. У людей с гипертонией это может спровоцировать криз. При чувствительном желудочно-кишечном тракте плесень способна вызвать метеоризм и расстройство.

Особую опасность представляют сыры из непастеризованного молока с белой корочкой, например камамбер и бри. Они создают условия для размножения бактерии, вызывающей листериоз.

В группу риска входят беременные и кормящие женщины, дети до 5–7 лет, люди с иммунодефицитом, онкологией, после трансплантации, аллергией на пенициллин, а также пациенты с заболеваниями печени и подагрой. Для них даже небольшой кусок такого сыра может быть опасен.

