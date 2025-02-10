Терапевт рассказала, почему болит горло

Боль в горле — это частая проблема, с которой сталкиваются все независимо от состояния здоровья. Часто люди воспринимают ее как простуду и пытаются лечить домашними средствами, но такие симптомы могут скрывать более серьезные заболевания. Першение, осиплость, боль при глотании, сухость — все это может быть связано как с вирусными или бактериальными инфекциями, так и с другими патологиями, рассказала РИАМО врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая.

«Часто причиной болей в горле становятся бактериальные инфекции, такие как стрептококк или стафилококк, которые вызывают воспаление, боли, повышение температуры и налет на миндалинах. Вирусные заболевания — респираторные инфекции, инфекционный мононуклеоз, корь и ветрянка — также могут приводить к неприятным ощущениям в горле. При этом часто наблюдаются слабость, увеличение лимфоузлов и утомляемость», — отметила врач.

Неинфекционные причины, такие как аллергия на химические вещества, дым или острые продукты, могут вызывать раздражение слизистой горла, зуд и сухой кашель, но без повышения температуры. Ларингит, воспаление гортани, сопровождается болью и охриплостью, а при длительном воздействии раздражителей могут развиться более тяжелые болезни.

«Иногда боль в горле возникает из-за гастроэзофагеального рефлюкса, травм, хронических заболеваний, а также при ВИЧ-инфекции. Важно знать, что, если боль сопровождается отеком, высокой температурой, высыпаниями или затруднением дыхания, следует немедленно обращаться к врачу. Если боль не проходит несколько дней или усиливается, не стоит откладывать визит к специалисту», — добавила Бурнацкая.

Для временного облегчения состояния можно полоскать горло отварами трав, пить много теплой жидкости и избегать раздражителей. Однако, если симптомы сохраняются долго или появляются дополнительные тревожные признаки, необходимо обратиться к врачу для точной диагностики и назначения лечения, заключила эксперт.