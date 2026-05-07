Тепловой удар за 10 минут: салон авто на жаре превращается в смертельную ловушку

Врач Маклакова: на жаре в авто можно получить тепловой удар за 10-15 минут

На палящем солнце салон автомобиля стремительно прогревается и за 10-15 минут у человека может случиться тепловой удар, который особенно опасен для детей и пожилых, сообщила РИАМО врач-кардиолог, флагманского центра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Татьяна Маклакова.

«Салон автомобиля в жару превращается в теплицу. Даже при открытых окнах, если машина стоит на солнце, температура внутри за 15-20 минут может подняться до 50-60 градусов. В закрытой машине на солнце — через 10–15 минут у взрослого могут появиться симптомы теплового удара. У ребенка или пожилого человека — даже быстрее», — объяснила Маклакова.

Она предупредила, что никогда нельзя оставлять детей и животных в машине в жару — это смертельно опасно.

По ее словам, при легкой степени перегрева наступает слабость, вялость, сухость во рту, сильная жажда, головокружение, тошнота и учащенное сердцебиение.

Врач рассказала, что симптомы теплового удара проявляются так: спутанность сознания или его потеря, судороги, очень частый или, наоборот, нитевидный пульс. В таком состоянии у человека дыхание частое и поверхностное, а кожа горячая и сухая, так как пот перестал выделяться.

