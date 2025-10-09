Телефон или компьютер? Что на самом деле портит зрение

Экраны сами по себе не вредят глазам, но их длительное использование без перерывов и в темноте может привести к утомлению, сухости и развитию близорукости, сообщил РИАМО врач-офтальмолог, офтальмохируг АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Сино Гозиев.

«Зрение не „садится“ напрямую из-за экранов, но длительное использование гаджетов существенно способствует развитию зрительного утомления и прогрессированию близорукости, особенно у детей и подростков. Экран сам по себе не „портит“ глаза, но он создает условия для цифрового зрительного синдрома (Digital Eye Strain)», — сказал Гозиев.

Он пояснил, что причина — не в излучении, так как современные экраны не вредны в этом плане, а в ⁠снижении частоты моргания в 2–3 раза, что вызывает сухость глаз; фиксации взгляда на близком расстоянии (30–40 см) без перерывов; плохой осанке и неправильном освещении.

«Если взять два сценария, например, смотреть в телефон в темноте и сидеть за компьютером по 8 часов, то окажется что оба варианта вредны, но по-разному. Телефон в темноте: резкий контраст между ярким экраном и темной комнатой вызывает спазм аккомодации (мышцы хрусталика перенапрягаются), особенно у детей. Это может ускорить развитие ложной, а затем и истинной близорукости», — рассказал хирург.

Гозиев пояснил, что ⁠8 часов за компьютером вызывают хроническое зрительное утомление, сухость глаз, головные боли.

«Однако при соблюдении правил эргономики и перерывов риск ниже. Опаснее — длительное использование (гаджетов – ред.) без перерывов и в неподходящих условиях, независимо от устройства», — заключил специалист.

9 октября отмечается Всемирный день зрения. Он призван привлечь внимание к проблемам нарушения зрения, слепоты и к реабилитации пациентов с такими проблемами. В эту дату проводится множество просветительских мероприятий, благодаря которым люди могут заранее позаботиться о своем здоровье.

