Свыше трех тыс малоинвазивных операций проведено в Кашире в 2024 году

Малоинвазивные технологии становятся неотъемлемой частью работы хирургического корпуса Каширской больницы. За прошлый год врачи провели 3 059 операций и манипуляций с использованием малоинвазивных технологий, что составило 92% от общего числа хирургических вмешательств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие операции минимизируют риски для пациентов, сокращают период реабилитации и позволяют быстрее возвращаться к привычной жизни.

«Мы строим работу так, чтобы каждый пациент получал своевременную, качественную медицинскую помощь с минимумом стресса. Малоинвазивные методы — это не только операции, это точный подход, отвечающий современным требованиям», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Якушев.

С каждым годом доля малоинвазивных операций растет, отражая общий тренд современной медицины. Эти методы охватывают широкий спектр направлений: от хирургии органов брюшной полости до ортопедии. Это стало возможным благодаря систематической работе по повышению квалификации врачей и обновлению технической базы больницы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.