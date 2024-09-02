Свыше 90 человек Лобни сделали прививки во время выездной вакцинации

В Лобне около 90 человек сделали прививку в рамках программы выездной вакцинации. Жителям были доступны вакцинации от гриппа и для лиц 65+ пневмококковой инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Преимущества выездной вакцинации очевидны: отсутствие очередей, контактов с потенциально больными людьми, быстрота обслуживания, предварительная консультация врача. Мы вакцинировали 66 человек от гриппа, а также 20 человек от пневмококковой инфекции лиц пожилого возраста. В Лобненской больнице стартовала кампания по вакцинии гриппа. В первую очередь прививаются граждане из группы риска, а это очень большая часть населения: хронические больные, дети, студенты, медики, граждане старше 60 лет, призывники, беременные женщины, преподаватели, работники коммунальной сферы и транспорта», — рассказала заведующая Лобненской больницы Екатерина Ливенец.

Практика организации выездных пунктов вакцинации будет продолжена в г. о. Лобня.

Мобильные группы медиков из Лобненской больницы по предварительным заявкам выезжают в любые организации и на предприятия, а также в школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.