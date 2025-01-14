Свыше 69 тыс новорожденных прошли неонатальный скрининг в Подмосковье за 2024 г

Все новорожденные в Московской области проходят расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний, в том числе детскую спинальную мышечную атрофию, муковисцидоз и другие патологии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Такое исследование, проводимое в первые дни жизни ребенка, позволяет своевременно выявить детей из группы риска. Благодаря этому, специалисты могут вовремя начать лечение и диспансерное наблюдение узкопрофильными специалистами. Всего в прошлом году расширенный неонатальный скрининг прошли более 69 тыс. детей, из них у 96 были выявлены генетические заболевания на ранней стадии», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование выполняется в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.