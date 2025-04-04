Свыше 60 молодых медиков Подмосковья поучаствуют в патриотической акции

«Маршрут добрых дел-2025» — это молодежная патриотическая акция, которая проводится в России с 1 по 5 апреля. Мероприятие стартовало 2 апреля в музее Победы на Поклонной горе с возложения цветов к монументу «Скорбь». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Участие в церемонии открытия приняли президент международной конфедерации профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников, президент Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, руководитель департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Артем Наркевич, председатель Московской областной организации Профсоюза Нина Суслонова, заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, представители молодежи из Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и разных городов России. За все дни проведения акции участие в ней примут свыше 60 молодых медработников из Московской области, в том числе студенты Московского областного медицинского колледжа.

«Международное участие придает „Маршруту добрых дел“ особую силу и глубину. Молодежь из разных стран объединяется вокруг памяти о подвиге, который совершил наш народ. Общая история — это прочный фундамент для настоящей дружбы, взаимопонимания и солидарности. Уверен, что подобные акции помогают молодым людям чувствовать сопричастность к великому наследию, пробуждают чувство ответственности за мир и вдохновляют на важные дела», — подчеркнул президент МКПРЗ Анатолий Домников.

История «Маршрута добрых дел» началась более 10 лет назад. Инициатором серии мероприятий стал Белорусский профсоюз работников здравоохранения. В этом году принимающей стороной выступила Россия.

«Второго апреля участники акции обсудили планы мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Третьего апреля мы приняли их в Московской области. Гости посетили Истру, Ленино-Снегиревский музей, провели патриотическую акцию „Свеча памяти“, посетили мемориал Героям Панфиловцам в Дубосеково, где провели работы по благоустройству прилегающей территории. В завершении программы участники посетят экскурсию в парке „Патриот“. Уверена, у всех останутся положительные впечатления от насыщенной программы. Мы покажем гостям, какой путь проходили наши герои на пути к Победе», — отметила председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

4 апреля участники акции посетят центральный музей вооруженных сил Российской Федерации и проведут расширенное заседание постоянно действующей молодежной комиссии Профсоюза работников здравоохранения РФ.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.