Свыше 50 тыс жителей округа Пушкинский прошли вакцинацию от гриппа

Порядка 51 560 жителей округа Пушкинский уже сделали прививку от гриппа. Вакцинация проводится бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В лечебных учреждениях округа имеются вакцины «Совигрипп» и «Флю-М» для взрослых, «Ультрикс Квадри» для детей. Сразу возможна вакцинация от пневмококковой инфекции препаратом «Превенар 13». Чем больше людей вакцинировано, тем выше уровень коллективного иммунитета.

Пройти вакцинацию можно во всех поликлиниках округа. Также вакцинация детей проводится в детских поликлиниках № 1 и 2, в мобильном пункте вакцинации ТЦ «Акварель» по субботам с 10:00 до 14:00, в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» по понедельникам с 9.00 до 13.00.

Еженедельно мобильные бригады выезжают в отдаленные населенные пункты округа, график их выездов публикуется в соцсетях Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг, по телефону 122, через чат-бота в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.