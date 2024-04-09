Свыше 390 тыс детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года

«Для удобства родителей дети могут проверить свое здоровье не только в поликлинике, но и в школе. Бригады наших врачей выезжают в образовательные учреждения и только с начала года медицинские осмотры прошли уже более 390 тыс. детей. Получить результаты можно в цифровом формате, для этого родителю нужно зайти в медкарту в личном кабинете регпортала госуслуг», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Для сравнения за аналогичный период прошлого года профосмотры прошли на 51 тыс. детей меньше. Данные о пройденном профосмотре отобразятся в личном кабинете в течение 45 дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.