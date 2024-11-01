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Польша начала строительство «Восточного щита» на границе с РФ

Польша начала фортификационные работы на границе с Россией, сообщил премьер-министр республики Дональд Туск, сообщает РИА Новости .

«Началось строительство „Восточного щита“! Первые работы на границе с Россией», — сообщил премьер на платформе Х.

Также он опубликовал фото с экскаваторами, которые копают траншею.

Ранее сообщалось, что в Варшаве проходит нетипичная акция, которая вызвала массу вопросов у общественности. На улицах появились стенды со снимками погибших бойцов ВСУ с вырезанными лицами для фотографий прохожих.