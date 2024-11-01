Льготникам в РФ будут реже отказывать в компенсациях квартплаты

Российское правительство уточнило порядок оформления компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, с 1 ноября в этой услуге будут отказывать реже, сообщает «Российская газета» .

Претенденту на данную компенсацию могут отказать, если у россиянина есть долг по квартплате. При этом буквальное прочтение нормы документа предполагает отказ, даже если долг человеком уже погашен.

Сейчас порядок по получению компенсации прописан более четко. Так, должна учитываться только непогашенная задолженность. При этом сведения о долгах чиновники, которые оформляют выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Компенсации на оплату ЖКУ предоставляются некоторым категориям льготников (инвалидам, педагогам сельских школ, «чернобыльцам», блокадникам).