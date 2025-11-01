Свыше 14 тыс женщин в Подмосковье прошли маммографию по самозаписи

Жительницы Московской области могут пройти маммографию без направления от врача — записавшись на исследование самостоятельно. Сделать это могут женщины старше 40 лет и не проходившие маммографию более двух лет, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Рак груди занимает первое место в структуре онкологических заболеваний у женщин, однако при выявлении на ранней стадии он полностью излечим. Поэтому важно регулярно проходить диагностику молочных желез. С начала года маммографию по самозаписи прошли более 14 тыс. женщин — это почти на 25% больше, чем годом ранее. В результате патологии были обнаружены у 1,6 тыс. женщин, из них у 80 подтвердились злокачественные новообразования, они направлены на лечение», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Для того, чтобы самостоятельно записаться на маммографию, необходимо быть старше 40 лет, иметь прикрепление к одной из поликлиник, подведомственных региональному Минздраву. Помимо этого, давность предыдущего исследования должна составлять более 2 лет. Записаться на исследование можно через региональный портал госуслуг «Здоровье» или по тел.122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.