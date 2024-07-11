Свыше 12 литров крови собрано на донорской акции в Можайском округе

Во Дворец спорта «Багратион» Можайского округа на донации пришло 27 человек. Среди них — сотрудники ОМВД России по Можайскому городскому округ, УФСИН России по Московской области, работники спортивного учреждения и медики Можайской больницы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Заведующая детской поликлиникой, врач-педиатр Юлия Силинская — почетный донор России. Она сдает кровь с 18 лет и имеет в своей «копилке» более 60 донаций. Ее коллега, заместитель главного врача по медицинской части Можайской больницы Александр Акименко пришел поделиться своей кровью в 15 раз, а начальник отдела кадров Татьяна Рогозова — в 19.

На донацию приходили и новички. Жительница Можайска Кристина Шатохина пришла на сдачу крови впервые. «Я давно хотела начать сдавать кровь, но не знала, куда для этого можно обратиться. Моя коллега по работе предложила посетить эту донорскую акцию, и я, конечно же, согласилась», — сказала Шатохина.

Такие выездные донорские акции не только позволяют пополнить запасы крови, но и повышают знания людей о важности донорства. Организатор проведения Дня донора в Можайске Александр Акименко отметил, что будет и дальше активно привлекать доноров на акции.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.