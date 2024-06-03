Свыше 100 тыс звонков приняла горячая линия главврача в Подмосковье с января

В медорганизациях Московской области работает горячая линия главного врача. Обратившись на нее, пациенты могут задать волнующие их вопросы, оставить отзыв или предложения, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Важно создавать такие условия, чтобы пациенты наших медорганизаций могли оперативно получить интересующую их информацию. С начала года на горячую линию главного врача поступило свыше 100 тыс. обращений, а всего за 2 года ее работы обработано свыше 400 тыс. звонков», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Чтобы позвонить на горячую линию, достаточно набрать единый номер телефона: 8 (498) 602-03-59. После ответа оператора необходимо набрать добавочный, который соответствует вашей медицинской организации. Узнать добавочный номер можно на сайтах медицинских организаций, а также на информационных плакатах в поликлиниках. Позвонить на единую линию можно по рабочим дням с 9:00 до 18:00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.