Строительная готовность хирургического корпуса в Можайске составляет более 50%

На данный момент строительная готовность объекта составляет 51%. Работы на социально значимом объекте здравоохранения ведутся в соответствии с графиком, а темпы строительства даже превышают плановые показатели за счет увеличенного числа специалистов.

На площадке трудится более 50 рабочих и 2 инженерно-технических специалиста Работа идет в одну смену. На данный момент строители выполнили целый ряд ключевых этапов. Среди полностью завершенных работ — устройство плит перекрытия, кладка лифтовой шахты, возведение перегородок техэтажа и гидроизоляция подвала. Близки к завершению устройство стяжек, плоской кровли, лестниц в подвал и штукатурка стен подвала. Высокую готовность демонстрируют фасадные работы и монтаж светопрозрачных конструкций.

Параллельно с общестроительными работами активными темпами ведутся внутренние инженерные коммуникации: монтаж систем отопления вентиляции, слаботочных систем и устройство электроснабжения. В настоящий момент основные усилия сосредоточены на внутренней отделке и прокладке систем водоснабжения и канализации.

После открытия в обновленном здании будут располагаться хирургическое, травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения. Ожидается, что новый кластер сможет принимать пациентов не только из Можайска, но и из соседних округов — Волоколамска, Рузы и других территорий. Планируется, что обновленный корпус начнет работу в первом квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа по модернизации поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), их оснащения, капитальный ремонт — все это приоритетные направления в развитии системы здравоохранения в Московской области. Инвестиции в отрасль будут продолжаться.

«Сегодня мы коснемся всего, что связано со здравоохранением. <…> Знаю, что сегодня на территориях, в городских округах главные врачи также присутствуют, также имеют возможность участвовать во всем том, что важно для человека, развития Московской области. Вы знаете, что национальным проектом предусмотрены большие, заметные инвестиции и в первичное звено, большая программа модернизации поликлиник, ФАПов, их оснащения и, конечно, большая программа капитального ремонта. Все это наш приоритет», — сказал Воробьев.