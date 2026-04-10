Стреляй тихо, как киллер: на маркетплейсе нашли глушитель звуков кишечных газов

Гениальные «Кулибины» сконструировали глушитель звуков при выходе кишечных газов из ануса. Незатейливый девайс обнаружили в продаже на маркетплейсах.

«Профилактическое средство от метеоризма» можно приобрести за 400 рублей. К карточке товара прикреплено видео с подробной инструкцией, как пользоваться девайсом. Оно начинается со слов: «Боже, как избавиться от этих звуков?».

Чтобы заглушить звук испускания газов, девайс надо обильно смазать лубрикантом и вставить в задний проход до упора специальных ручек. Устройство состоит из двух конусов. Первый препятствует самопроизвольному выходу газов наружу. Во втором есть специальные отверстия для их «стравливания».

«Сохрани свое табу тихим», — говорит голос в конце видео.

Глушитель, созданный для деликатного контроля звуков, связанных с естественным выделением кишечных газов, предназначен для использования лицами старше 18 лет. Продукт не вмешивается в работу организма, не является медицинским средством и подходит для ежедневного использования.

Как заявляет продавец, устройство идеально подходит тем, кто предрасположен к излишнему газообразованию или спонтанной флатуленции.

